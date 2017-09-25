Офицеров-Бельский: немцы подустали от Меркель

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории.
Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).
Чем объясняются крайне слабые результаты главных политических сил Германии ХДС/ХСС и СДПГ, почему в парламент прошла партия более правых взглядов, чем ХДС и выдержит ли Ангела Меркель еще один мандат канцлера, свое мнение на этот счет высказал в эфире радио Sputnik доцент Национального исследовательского Университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.