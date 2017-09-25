Офицеров-Бельский: немцы подустали от Меркель

В Германии наблюдается кризис системообразующих партий, немцы, вслед за французами, хотят увидеть новые лица в политике, считает эксперт в вопросах международной политики Дмитрий Офицеров-Бельский, комментируя результаты выборов в бундестаг

© AP Photo / Michael Probst Итоги выборов в Германии изменят политический ландшафт

Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), притом что это худший его результат с 1949 года.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории.

Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Чем объясняются крайне слабые результаты главных политических сил Германии ХДС/ХСС и СДПГ, почему в парламент прошла партия более правых взглядов, чем ХДС и выдержит ли Ангела Меркель еще один мандат канцлера, свое мнение на этот счет высказал в эфире радио Sputnik доцент Национального исследовательского Университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.