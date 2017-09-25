Колацки: Конституционный суд вновь решит за всех

Во вторник, 19 сентября, после того, как Игорь Додон повторно отклонил кандидатуру Еуджена Стурзы на пост министра обороны, правительство обратилось в Конституционный суд, чтобы тот разъяснил дальнейшую процедуру при данных обстоятельствах.

Спикер парламента Андриан Канду дал понять, что министр обороны будет назначен независимо от действий главы государства сразу после того, как будет озвучено решение Конституционного суда.

По мнению политолога Анжелы Колацки, Конституционный суд в данном случае вновь сыграет политическую роль, как это было 4 марта 2016 года. Тогда судьи своим решением фактически поменяли избирательную систему Молдовы, постановив, что изменения от 2000 года о переходе от всенародного избрания президента страны к избранию главы государства в парламенте являются неконституционными.

О том, как КС стал инструментом принятия конституционных решений в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала доцент кафедры политологии Молдавского государственного университета Анжела Колацки.