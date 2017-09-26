Прохоренко: причина любого сепаратизма в экономике

Чем ближе дата назначенного в Каталонии референдума, чем меньше ясности, что именно произойдет 1 октября 2017 года в этой испанской провинции и, что будет дальше. Далеко не все говорят об истинных причинах каталонского, да и любого другого сепаратизма. А они схожи у всех сепаратистов и достаточно очевидны.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит доктор политических наук, заведующая сектором международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Ирина Прохоренко.