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Ирина Прохоренко
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Прохоренко: причина любого сепаратизма в экономике

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Доктор политических наук, эксперт ИМЭМО РАН говорит об истинных причинах каталонского сепаратизма

Чем ближе дата назначенного в Каталонии референдума, чем меньше ясности, что именно произойдет 1 октября 2017 года в этой испанской провинции и, что будет дальше. Далеко не все говорят об истинных причинах каталонского, да и любого другого сепаратизма. А они схожи у всех сепаратистов и достаточно очевидны.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит доктор политических наук, заведующая сектором международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Ирина Прохоренко.

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Теги:
экономика, сепаратизм, Ирина Прохоренко, Каталония



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