Федутинов: западные военные не считают Россию угрозой для балтийских стран

Министерство обороны Великобритании потратило более 15 миллионов фунтов на беспилотники Desert Hawk III, которые не в состоянии летать в дождь.

Дроны этой модели были приобретены в 2007 году для использования в Ираке и Афганистане. На закупку 221 аппарата британское Министерство обороны потратило 11,8 миллиона фунтов стерлингов, еще 3,3 миллиона составили затраты на техническое обслуживание. Министерство обороны заявило, что Desert Hawk "регулярно применяются для учений в Великобритании". Беспилотники отправили в Эстонию, где в рамках миссии НАТО находятся британские войска. Что самое интересное — во время дождя дроны этой модели не могут летать и разбиваются.

Поставку беспилотников "неженок" в Эстонию в эфире радио Sputnik комментирует эксперт в области беспилотных систем, главный редактор сайта профильного интернет-портала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.