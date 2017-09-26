Жук: политическая ситуация в Молдове будет накаляться

24 сентября 2017 года в Бельцах, Кагуле и Новых Аненах прошли митинги в поддержку инициатив президента Игоря Додона. Это первая антиправительственная акция ПСРМ после победы экс-лидера партии Игоря Додона на президентских выборах.

Как далеко зайдут в своем противостоянии президент с правительством и парламентским большинством и в чем именно причины этого усугубляющегося противостояния? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политолог, заместитель директора Института политических и юридических наук Академии наук Молдовы Виктор Жук.