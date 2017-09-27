Тромбицкий: если бы под Винницей горели химикаты, мало бы не показалось

Эксперт Илья Тромбицкий проанализировал последствия, которые для экологии Винницкой области Украины и северных районов Молдовы может нанести крупный пожар на складах боеприпасов в Калиновке

Возгорание с детонацией боеприпасов на военном складе в селе Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Расстояние от Кишинева до Винницы составляет около 300 километров. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Организация сил по тушению пожара и особенности распространения очага не дает оснований для мнения, что опасное облако может дойти до нашей страны.

Однако, по мнению эколога, директора Международной ассоциации хранителей Днестра "Eco-TIRAS" Ильи Тромбицкого, совершенно иная, губительная ситуация для экологии Винницкой области Украины и северных районов Молдовы сложилась бы, если бы на складах хранились химические вещества.

Крупный пожар на военных складах в Калиновке эксперт прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.