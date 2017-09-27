Сидоренко: сельское хозяйство Молдовы нуждается в инновациях

Как реанимировать аграрную отрасль республики и придать ей мощный импульс в развитии при помощи передовых научных разработок: об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал академик Анатолий Сидоренко

Сегодня аграрная отрасль Молдовы переживает не лучшие времена, об этом свидетельствуют данные экономической статистики. Так, впервые за 26 лет независимости республики, в 2017 году доля сферы услуг в формировании ВВП превысила долю сельского хозяйства, всегда считавшегося одной из основополагающих отраслей развития экономики республики.

Между тем, в советские времена аграрная отрасль прославляла нашу республику, как на пространстве всего бывшего СССР, так и в странах социалистического лагеря. В Молдову приезжали специалисты из-за рубежа перенимать опыт по внедрению новых технологий в сельском хозяйстве, в республике активно работало НПО "Селекция", занимавшееся выведением новых сортов основных аграрных культур.

Сможет ли сегодня республика вернуть себе былую аграрную мощь, и какую роль в этом могут сыграть инновационные научные разработки и нанотехнологии?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал академик, директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Анатолий Сидоренко.