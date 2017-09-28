Жук: власть не сможет отправить Додона в отставку

Политолог Виктор Жук рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, чем закончится растущее противостояние между главой государства Игорем Додоном и правящей проевропейской коалицией

Градус накала политических страстей в отношениях между президентом Молдовы Игорем Додоном и правящей проевропейской коалицией продолжает расти с каждой рабочей неделей. Главе государства, с одной стороны, и парламентскому большинству, и правительству, с другой, не удается достигнуть взаимопонимания ни по внешнеполитическому курсу республики, ни по вопросу назначения министров, ни по другим, важным направлениям развития страны.

Между тем, в кулуарах парламента и правительства звучат мысли о том, чтобы отправить в отставку всенародно избранного президента. В частности, в июне нынешнего года в ходе пленарного заседания спикер парламента Андриан Канду заявил о том, мажоритарная коалиция может поставить вопрос об импичменте главе государства.

Пойдет ли правящая коалиция на вынесение вопроса об импичменте президенту страны Игорю Додону на референдум, либо побоится сделать такой шаг, учитывая, что результаты плебисцита могут оказаться провальными?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог Виктор Жук.