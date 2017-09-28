Атаев: парламентскими республиками легче управлять

Как сообщает Sputnik Грузия, парламент республики на внеочередном заседании в третьем окончательном чтении утвердил проект поправок в Конституцию. Страна переходит с полупрезидентской формы правления на парламентскую, что, естественно, подразумевает отмену прямых президентских выборов и сокращение его полномочий. Между тем, расширяются полномочия парламента, в том числе оппозиционных фракций. Поправки утверждены 117 голосами "за" и двумя голосами "против".

Новый вариант конституции не поддерживают президент Георгий Маргвелашвили, оппозиция и ряд НПО, которые в результате переговоров определили свою версию поправок и предложили ее властям, однако в правящей команде пообещали внести их в новый вариант конституции позднее.

Между тем, эксперты обратили внимание на интересное совпадение: все страны постсоветского пространства, которые тесно сотрудничают с НАТО и ЕС, а это Грузия, Украина и Молдова, если уже не являются парламентскими, то переходят на эту форму правления. Следующей после Грузии может стать Украина, где также активно продвигаются идеи главенства парламентариев.

Почему Запад завязывается на системах производства прозападной элиты, а не на личностях, на этот вопрос в эфире радио Sputnik отвечает политолог Артур Атаев.