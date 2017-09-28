Зинин: положение женщин Саудовской Аравии стремительно меняется

Так прокомментировал востоковед Юрий Зинин право на вождение автомобилей, которое было предоставлено женщинам, проживающим в королевстве

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину, сообщил МИД Саудовской Аравии в своем микроблоге в Twitter, которое цитирует РИА Новости

Король распорядился созвать комиссию из представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение автомобиля.

Саудовская Аравия, которая считается самым консервативным государством в мире, ограничивает права женщин во многих сферах. Женщины в Саудовской Аравии юридически и физически зависят от мужчин-опекунов. В последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить, чтобы экономить время вынужденных их развозить мужчин. Ранее один из саудовских имамов заявил, что женщине нельзя доверить управление автомобилем из-за ее ограниченных умственных способностей, после этого он был отстранен властями от религиозной деятельности.

По мнению востоковеда, ведущего научного сотрудника МГИМО Юрия Зинина, предоставление саудовским женщинам права водить машину стало ожидаемым шагом в контексте реформ в области прав человека, проводимых в стране в последние годы.

О роли и правах женщин Саудовской Аравии рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.