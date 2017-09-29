Захарова: выдворение Асламовой возмутительно

Российская журналистка Дарья Асламова 26 сентября прилетела в Молдову, чтобы встретиться с президентом страны Игорем Додоном. Однако в аэропорту журналистку задержали и после допроса депортировали. Асламова утверждает, что молдавские силовики наставили ей синяков и к самолету ее за руки и за ноги несли четверо мужчин.

Молдавские власти, в свою очередь, заявили, что журналистка солгала насчет цели своего визита в Молдову, и что по отношению к ней они вели себя корректно.

Ситуацию комментирует официальный представитель МИД России Мария Захарова.