Бокерия: я знаю секреты сердечного здоровья

Знаменитый хирург говорит о том, как сохранить свое сердце здоровым на долгие годы

29 сентября — Всемирный день сердца, впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Задача этого памятного дня — повысить понимание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении опасных заболеваний — ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.

Как сохранить свое сердце здоровым — об этом в эфире радио Sputnik Грузия говорит известный российский врач-кардиохирург, профессор, академик РАН и РАМН, Член Президиума РАМН Лео Бокерия.