Меркурьев: товарооборот между Россией и Молдовой растет

Сотрудник Торгового представительства Российской Федерации говорит о первой международной выставке "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" и бизнес-форуме, которые состоятся в Кишиневе в октябре

Первая международная выставка "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" пройдет в Кишиневе, во Дворце Республики с 10 по 12 октября этого года. Грядущая выставка организуется в целях расширения двухстороннего сотрудничества, а также выполнения решений IV заседания МПК по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

В чем важность этого события для Молдовы и России и чего ждать от выставки в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит сотрудник Торгового представительства Российской Федерации Илья Меркурьев.