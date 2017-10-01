Зубкова: не хочу пугать, но уровень сероводорода в Черном море растет

Эколог говорит о том, что ждет ближайшее к Молдове море и каковы причины изменения этой экосистемы

Одна из уникальных особенностей Черного море — насыщенность сероводородом глубинных слоев воды. Глубже 150 метров море мертво, там нет живых существ. К сожалению, слой воды, насыщенный живыми существами в этом море, с каждым годом, становится все тоньше. Некоторые эксперты и вовсе утверждают, что сероводород в Черном море может взорваться, из-за чего произойдет масштабная катастрофа.

Что происходит с самым близким к Молдове морем и какова связь этих метаморфоз с Днестром — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит доктор-хабилитат биологических наук, профессор Института зоологии Академии Наук Молдовы Елена Зубкова.