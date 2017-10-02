Уралов: референдум в Каталонии – это головоломка

Конфликт интересов на фоне референдума в Каталонии стоит рассматривать шире — в контексте всей европейской интеграции, считает политический эксперт Семен Уралов. По его мнению, на сегодняшний день в ЕС существует два типа стран: страны ядра и страны периферии. Страны южной Европы — Греция, Испания, отчасти Италия — попали на периферию, которая находится в зависимом от евробюрократии положении, где не развивается промышленный капитал.

По мнению политолога, региональные политические элиты стремятся войти в круг межстрановых элит Евросоюза. И это должно насторожить, потому что, к примеру, в Северной Италии есть похожий регион с более развитой инфраструктурой, есть еще несколько подобных примеров. И это порождение разновекторной политики Евросоюза, когда одни регионы развиваются более успешно, стимулируются, а другие загоняются в дотации.

Комментарий политического эксперта Семена Уралова прозвучал в эфире радио Sputnik Беларусь.