Брутер: силой навести порядок в Каталонии Мадрид не сможет

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал итог состоявшегося в воскресенье референдума в Каталонии.

По предварительным результатам референдума в Каталонии, 90% голосовавших от общего числа избирателей автономии (а это 2 миллиона 300 тысяч жителей) поддержали отделение сообщества от Испании. Официальный Мадрид итоги референдума пока не признал. Ранее проведение референдума заблокировал Конституционный суд Испании.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал на радио Sputnik результат референдума и дальнейшие возможные действия властей Каталонии и официального Мадрида.