Чуря: обсуждая ОГРВ в ООН, власти Молдовы докажут верность Западу

Настаивая на рассмотрении в ООН вопроса о выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья, проевропейское правление Молдовы стремится вернуть ускользающее доверие Запада, считает политолог Корнелиу Чуря

Выступая на заседании Генассамблеи ООН, глава молдавского правительства Павел Филип попросил включить в повестку 72-й сессии организации вопрос о выводе с территории Приднестровья иностранных военных.

Он выразил надежду на то, что обсуждение этого вопроса странами-членами ООН "станет важным и необходимым упражнением превентивной дипломатии в отношении страны и региона, где поддержание мира и безопасность подрываются отсутствием диалога, основанного на взаимном уважении и соблюдении фундаментальных принципов международного права".

В итоге на основании договоренности между заинтересованными делегациями, было принято решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре.

По мнению молдавского политолога Корнелиу Чури, предлагая обсудить судьбу ОГРВ в ООН, правящее в Молдове большинство пытается повысить ставку своих взаимоотношений с Западом.

Зачем это необходимо, политолог объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова.