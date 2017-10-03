Чуря: обсуждая ОГРВ в ООН, власти Молдовы докажут верность Западу

Выступая на заседании Генассамблеи ООН, глава молдавского правительства Павел Филип попросил включить в повестку 72-й сессии организации вопрос о выводе с территории Приднестровья иностранных военных.
Он выразил надежду на то, что обсуждение этого вопроса странами-членами ООН "станет важным и необходимым упражнением превентивной дипломатии в отношении страны и региона, где поддержание мира и безопасность подрываются отсутствием диалога, основанного на взаимном уважении и соблюдении фундаментальных принципов международного права".
В итоге на основании договоренности между заинтересованными делегациями, было принято решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре.
По мнению молдавского политолога Корнелиу Чури, предлагая обсудить судьбу ОГРВ в ООН, правящее в Молдове большинство пытается повысить ставку своих взаимоотношений с Западом.
Зачем это необходимо, политолог объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова.