Бень: чтобы понять Россию, американцам мало знать русский язык

Это сообщение вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. В частности, один из них написал, что "у Трампа уже есть работа".
Отреагировал на объявление и российский МИД, иронично поблагодарив ЦРУ за поддержку и продвижение русского языка. "Готовы помочь с рекомендациями и специалистами", — такое ответное предложение появилось на официальном аккаунте Министерства иностранных дел Российской Федерации.
По мнению российского публициста, политолога, руководителя Московского политологического клуба Евгения Бень, изменения в российском внешнеполитическом курсе обескуражили США, где нет специалистов в области политологии, философии и истории, способных понять новый курс России.
По словам собеседника радио Sputnik, американцам нужно наверстывать упущенное, чтобы догнать российскую самоидентификацию, для чего только знания русского языка недостаточно, для этого необходимо создать целую отрасль специалистов по России.