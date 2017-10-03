Гырбу: Нацбанк не волнуют интересы бизнеса, он контролирует инфляцию

Доступ к кредитам будет оставаться проблемой молдавской экономики пока Нацбанк, при определении монетарной политики, будет ориентироваться на инфляцию, а не на интересы бизнеса, считает экономист Виорел Гырбу

Недостаточная доступность к финансированию, коррупция, политическая нестабильность и правительственная бюрократия ранее названы экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) главными проблемами Молдовы.

Тем не менее, несмотря на перечисленные проблемы, Молдове удалось улучшить свои показатели в рейтинге "Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018" (The Global Competitiveness Report 2017-2018), составленный ВЭФ. Республика поднялась на 11 пунктов, заняв 89-е место среди 137 стран.

По мнению Виорела Гырбу, проблемы, на которые указали эксперты ВЭФ, были и остаются актуальными для молдавской экономики независимо от позиций, которые занимает республика в рейтинге.

Результаты исследования ВЭФ и проблемы, указанные авторами документа, прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области экономики Виорел Гырбу.