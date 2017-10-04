Ларюшина: человеческий ресурс важнее, чем техническая помощь Молдове

Экономический эксперт говорит о главных приоритетах в реформировании экономики Молдовы

В Молдове политические дрязги и внутриклановые разборки переносятся на социальную и экономическую жизнь.

Это вместе с масштабной коррупцией не оставляет шанса реформам.

Западные партнеры по развитию ощущают проблематику Молдовы — по данным некоторых экспертов, около 60% финансирования, запланированного на 2014-2018 годы, так и не поступило в страну.

О том, возможно ли справится с ситуацией, а также о том, нужно ли Молдове технократическое правительство в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит экономический эксперт Татьяна Ларюшина.