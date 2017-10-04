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Валерий Осталеп
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Осталеп: импичмент не выгоден никому на молдавской политической сцене

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Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел дает краткосрочный политический прогноз

Раздрай, разброд и шатания — именно так некоторые эксперты характеризуют состояние гражданского общества Молдовы.

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Геополитический вектор расколол общество на почти равные части, и готовность к диалогу, к сожалению, не демонстрируется ни одним идеологическим лагерем.

Может ли противостояние власти привести к импичменту президента Игоря Додона?

На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп.   

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Теги:
импичмент, Игорь Додон, Валерий Осталеп, Молдова



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