Осталеп: импичмент не выгоден никому на молдавской политической сцене

Раздрай, разброд и шатания — именно так некоторые эксперты характеризуют состояние гражданского общества Молдовы.
Геополитический вектор расколол общество на почти равные части, и готовность к диалогу, к сожалению, не демонстрируется ни одним идеологическим лагерем.
Может ли противостояние власти привести к импичменту президента Игоря Додона?
На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп.