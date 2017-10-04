Бордюгов: 100 лет революции в России – время для переосмысления

Эксперт напомнил об опыте Франции, где спустя 90 лет после революции День взятия Бастилии стал главным национальным праздником.
По его словам, французам удалось превратить историческую дату в национальный бренд, презентовав его всему миру.
В этой связи Бордюгов подчеркнул, что Революция в России, в своих февральской и октябрьской фазах, не менее эпохальна и судьбоносна.
Поэтому неразумно отказываться от исторического события, которое решило не только судьбу России, но и повлияло на все мировое развитие в ХХ веке.
Своим мнением о важности исторического юбилея российский историк, президент Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов поделился в эфире радиостудии Sputnik Молдова.