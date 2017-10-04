Бордюгов: 100 лет революции в России – время для переосмысления

По мнению российского историка Геннадия Бордюгова, 100-летие Октябрьской революции, которое будет отмечаться в этом году, необходимо использовать как повод для переосмысления исторического события, повлиявшего на все мировое развитие

Эксперт напомнил об опыте Франции, где спустя 90 лет после революции День взятия Бастилии стал главным национальным праздником.

По его словам, французам удалось превратить историческую дату в национальный бренд, презентовав его всему миру.

В этой связи Бордюгов подчеркнул, что Революция в России, в своих февральской и октябрьской фазах, не менее эпохальна и судьбоносна.

Поэтому неразумно отказываться от исторического события, которое решило не только судьбу России, но и повлияло на все мировое развитие в ХХ веке.

Своим мнением о важности исторического юбилея российский историк, президент Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов поделился в эфире радиостудии Sputnik Молдова.