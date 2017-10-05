Захаров: черногорцы и болгары, как и молдаване, не хотели в НАТО

Эксперт по Приднестровью в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о расширении НАТО на восток

Существует расхожее мнение, что Михаилу Горбачеву в бытность его первым лицом СССР обещали не расширять НАТО на Восток. Вместе с тем, в 2014 году, в дни празднования 25-летия падения Берлинской стены, Михаил Горбачев заявил, что Запад не давал обещаний о нераспространении НАТО на Восток. До 2014 года он говорил обратное. В любом случае, факт остается фактом – НАТО расширилось и продолжает расширение.

О расширении НАТО и о том, насколько добровольно это происходит – свое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказывает эксперт по Приднестровью Сергей Захаров.