Жук: президентская республика – бомба замедленного действия

Политолог Виктор Жук в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал инициативу социалистов о переходе к президентской форме правления в республике

Одним из политических посылов, с которыми вышли представители Партии социалистов в рамках протестных акций, прошедших в регионах республики, стало требование о переходе Молдовы на президентскую форму правления.

Syda Productions Перейдет ли Молдова к президентской форме правления

Эксперты сходятся во мнении о том, нынешнее парламентское большинство не пойдет на изменение Конституции и не согласится на такое требование парламентской оппозиции и, скорее всего, такой сценарий развития событий представится возможным в случае, если ПСРМ заручится большинством в следующем составе высшего законодательного органа после выборов 2018 года.

Однако, если предположить, что в Молдове будет все же введена президентская форма правления: не станет ли это камнем преткновения в политической жизни республики, если через несколько лет кресло президента займет кандидат от правой оппозиции?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог Виктор Жук.