Степанюк: закон об антироссийской пропаганде продиктован Западом

Среди законов, принятых парламентским большинством, есть так называемый "закон об антироссийской пропаганде". В то же время, несложно проследить, что в Молдове свободно вещают и румынские, и украинские телеканалы. Их сложно упрекнуть в отсутствии ток-шоу, где в свою очередь также проводится лейтмотивом политическая линия влиятельных партий или парламентских групп соседних с Молдовой государств.
Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: почему депутаты парламента противостоят вещанию новостных и аналитических передач лишь российских телеканалов, и продиктован ли такой однобокий подход молдавским парламентариям извне?
Ответ на этот вопрос в студии Sputnik Молдова дал политолог, бывший вице-премьер Виктор Степанюк.