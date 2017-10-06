Степанюк: закон об антироссийской пропаганде продиктован Западом

Почему в Молдове ограничивают вещание российских телевизионных новостных и аналитических программ: об этом в студии Sputnik Молдова рассказал политолог, экс-вице-премьер Виктор Степанюк

Среди законов, принятых парламентским большинством, есть так называемый "закон об антироссийской пропаганде". В то же время, несложно проследить, что в Молдове свободно вещают и румынские, и украинские телеканалы. Их сложно упрекнуть в отсутствии ток-шоу, где в свою очередь также проводится лейтмотивом политическая линия влиятельных партий или парламентских групп соседних с Молдовой государств.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: почему депутаты парламента противостоят вещанию новостных и аналитических передач лишь российских телеканалов, и продиктован ли такой однобокий подход молдавским парламентариям извне?

Ответ на этот вопрос в студии Sputnik Молдова дал политолог, бывший вице-премьер Виктор Степанюк.