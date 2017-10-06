Мищенко: МЧС России оказывает помощь пострадавшим в ДТП под Владимиром

На место страшного ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области, в результате которого погибли люди, прибыли сотрудники МЧС России

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покровка произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород".

МЧС РФ Под Владимиром поезд столкнулся с автобусом: 18 погибших

По уточненной информации управления МВД по Владимирской области, в автобусе произошла поломка в тот момент, когда он ехал через железнодорожные пути. В итоге автобус заглох прямо на путях и находился там, когда загорелся запрещающий сигнал светофора и появился поезд.

По последним данным, в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров. Всего в результате ДТП погибли 18 человек, в том числе один ребенок.

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко сообщила радио Sputnik, что на месте происшествия работают все необходимые экстренные службы, в том числе группировка МЧС России.

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Петушки. Тем, кому не требуется медицинская помощь, были доставлены в пункт временного размещения.