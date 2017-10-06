Шевченко: заявления о замене миротворцев – политическая шумиха

До тех пор, пока официальный Кишинев не выйдет из соглашения 1992 года, заявления о трансформации миротворческой миссии в Приднестровье можно квалифицировать как политические декларации, не имеющие практической поддержки, считает ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко

Вооруженный конфликт на территории Молдовы закончился 21 июля 1992 года подписанием президентами России и Молдовы в присутствии лидера Приднестровья Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта.

Приднестровье высказало однозначную позицию по выводу миротворцев>>>

Спустя четверть века, 21 сентября 2017-го, премьер-министр Павел Филип на Генеральной Ассамблее ООН попросил включить в повестку 72-й сессии организации вопрос о выводе с территории Приднестровья иностранных военных.

© Sputnik. Евгений Панасенко Миссия с плюсом: почему миротворцы не должны уходить из Приднестровья

Также Филип заявил в ООН, что необходимо трансформировать миротворческие силы в Приднестровье в международную гражданскую миссию. В итоге на основании договоренности между заинтересованными делегациями, было принято решение отложить рассмотрение этих вопросов до следующей встречи, которая пройдет, предположительно, 19 октября.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко считает, что заявление официального Кишинева не больше, чем политическая декларация.

По его словам, если Кишинев действительно стремится переформатировать миротворческую миссию на Днестре, ему необходимо официально выйти из соглашения, подписанного в 1992 году. Однако, подчеркнул Шевченко в эфире радио Sputnik, этого не происходит, поскольку власти Молдовы осознают, к каким последствиям может это привести.

Требования правительства Молдовы рассмотреть в ООН вопрос о выводе иностранных войск из Приднестровья, прокомментировал в эфире радио Sputnik Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Шевченко.