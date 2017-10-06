Афанас: обсуждение Молдовы в ЕП отражает внутренние партийные разборки

Когда Молдова вступит в ЕС и вступит ли вообще>>>
Фракции ЕНП оппонировали румынские социал-демократы (коллеги Демократической партии Молдовы). Депутаты от Прогрессивного альянса социалистов и демократов, настаивали на верности политического курса, проводимого властями страны.
По мнению заведующего кафедрой международных отношений Института международных отношений Николая Афанаса, действо, развернувшиеся в Европарламенте, полностью отражает политическую борьбу в самой Молдове.
Собеседник радиостудии Sputnik Молдова отметил, что таким образом европейские лобби как провластных, так и оппозиционных партий, продвигают интересы своих молдавских партнеров.
Николай Афанас подчеркнул, что эти, а также многие другие факторы, будут учтены евродепутатами при принятии резолюции по Молдове. На данный момент на рассмотрение депутатам Европарламента поступило три различных варианта документа.