Афанас: обсуждение Молдовы в ЕП отражает внутренние партийные разборки

Дебаты в Европарламенте по ситуации в Молдове, в ходе которых ряд депутатов требовали лишить республику финансирования, является отражением политической борьбы внутри нашей страны, считает эксперт по вопросам международных отношений Николай Афанас

3 октября в Европарламенте прошли дискуссии по ситуации в Молдове. Группа депутатов от Европейской народной партии (партнеры Либерально-демократической партии Молдовы) настаивали на лишении республики финансовой помощи в связи с игнорированием рекомендаций внешних партнеров не переходить на смешанную избирательную систему. Депутаты ЕНП изложили свои предложения в проекте резолюции, обсуждение которой состоится на следующей сессии Европарламента.

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Фракции ЕНП оппонировали румынские социал-демократы (коллеги Демократической партии Молдовы). Депутаты от Прогрессивного альянса социалистов и демократов, настаивали на верности политического курса, проводимого властями страны.

По мнению заведующего кафедрой международных отношений Института международных отношений Николая Афанаса, действо, развернувшиеся в Европарламенте, полностью отражает политическую борьбу в самой Молдове.

Собеседник радиостудии Sputnik Молдова отметил, что таким образом европейские лобби как провластных, так и оппозиционных партий, продвигают интересы своих молдавских партнеров.

Николай Афанас подчеркнул, что эти, а также многие другие факторы, будут учтены евродепутатами при принятии резолюции по Молдове. На данный момент на рассмотрение депутатам Европарламента поступило три различных варианта документа.