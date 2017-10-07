14:20 07 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Давид Вартанов
© Photo: Facebook / Давид Вартанов

Вартанов: EXPO-RUSSIA MOLDOVA – возрождение партнерства

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
51 0 0

Председатель организационного комитета Первой международной промышленной выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" Давид Вартанов рассказал, чего он ожидает от предстоящего в Кишиневе события

Первая международная выставка "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" пройдет в Кишиневе во Дворце Республики с 10 по 12 октября 2017 года.

Выставка организуется в целях расширения двухстороннего сотрудничества и практической реализации итогов переговоров президента России Владимира Путина с его молдавским коллегой Игорем Додоном в ходе официального визита в Москву в 2017 году, а также выполнения решений IV заседания МПК по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

В рамках выставки будет представлена инновационная и высокотехнологичная продукция российских производителей, а также пройдёт Первый кишиневский бизнес-форум с участием руководителей государственных и частных структур, министерств и бизнес-сообществ.

О том, чем ценно запланированное событие для производителей Молдовы и России, корреспонденту радиостудии Sputnik рассказал председатель организационного комитета Первой международной промышленной выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" Давид Вартанов.

Бизнес
© Fotolia/ violetkaipa
Первая международная выставка "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017"

В экспозициях российских и молдавских компаний будут представлены следующие тематические разделы: традиционная и альтернативная энергетика, сельское хозяйство, нефтехимическая и газовая промышленность, машиностроение, банковская деятельность и инвестиции, легкая промышленность, транспорт и логистика, туризм, медицинское оборудование и фармацевтика, образование, продукты питания и товары народного потребления.

В рамках Первого кишиневского бизнес-форума состоятся круглые столы с участием руководителей профильных государственных и частных структур, министерств, управлений мэрии Кишинева, бизнес-сообществ Гагаузии, а также запланирована конференция "Перспективы расширения экономического сотрудничества России и Молдовы на современном этапе".

Одним из наиболее важных разделов деловой программы предусмотрено обсуждение перспектив развития экономических отношений с партнерами из Молдовы на межрегиональном уровне. Будет проведена контактно-кооперационная биржа в формате В2В, заседание Российско-Молдавского делового совета. Предусмотрено посещение Национальной выставки "Изобретения, Технологии, Инновации", ознакомление с Национальной программой "Сделано в Молдове", подготовленное Центром по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове (MIEPO).

Знаковыми событиями выставки станут и проведение V кинофестиваля "Свидание с Россией", в котором примут участие звёзды российского и молдавского кино, а также организация флористического шоу PREMIUM WORLD FLORAL SHOW.

Сергей Харя и Анатолий Николаев
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
На международной Российско-Молдавской выставке ожидается 70 компаний

Организатор выставки: ОАО "Зарубеж-Экспо". Соорганизаторы: с российской стороны — Международная ассоциация фондов мира, с молдавской стороны — Торгово-промышленная палата Республики Молдова. При поддержке Молдовы и России, Государственной Думы, Минпромторга, Минэкономразвития, Посольства и Торгпредства России, Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, Посольства Молдовы в России, Коллегии Евразийской Экономической комиссии, Российско-Молдавского делового совета, Московской Торгово-промышленной палаты, Совета Руководителей Торгово-промышленных палат стран-участниц СНГ. Под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Международным информационным партнёром выставки выступает Информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

По теме

Первая международная выставка "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017"
Теги:
"EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017", Давид Вартанов, Кишинев



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина проверят батарею ,архивное фото
    Слишком тепло

    В Минске еще слишком тепло и включать отопление в жилых домах пока рано, считают чиновники – топить начали только в социальных объектах.

  • Шоколадный торт в Гайд-парке, США
    Вкусное пирожное

    Венецианская комиссия одобрила проект обновленной Конституции Грузии и сравнила его со вкусным пирожным, которое никто не хочет есть.

  • Амина Аншба
    Цель – топ-300

    Теннисистка Амина Аншба рассказала Sputnik Абхазия о своем участии в международном турнире в Турции и дальнейших планах.

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    "Мистер Убийство"

    Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".

  • Агрессивная корова в центре Бишкека
    Привели в исполнение

    Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.

  • Махмаюнус Каримов
    Травяной бизнес

    В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.

  • Вылет оперативной медицинской группы в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате автокатастрофы
    Помощь летит

    Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Вышка мобильной связи стандарте LTE
    Безграничные возможности

    Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Больше не награжден

    Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса Лужники в Москве
Владимиру Путину седьмого октября исполняется 65 лет
Пассажирский самолет занесло при посадке из-за урагана
Крупнейший в мире авиалайнер "занесло" при посадке в Дюссельдорфе
Национальный день вина
Программа празднования Дня вина-2017

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться