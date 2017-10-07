Вартанов: EXPO-RUSSIA MOLDOVA – возрождение партнерства

Председатель организационного комитета Первой международной промышленной выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" Давид Вартанов рассказал, чего он ожидает от предстоящего в Кишиневе события

Первая международная выставка "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" пройдет в Кишиневе во Дворце Республики с 10 по 12 октября 2017 года.

Выставка организуется в целях расширения двухстороннего сотрудничества и практической реализации итогов переговоров президента России Владимира Путина с его молдавским коллегой Игорем Додоном в ходе официального визита в Москву в 2017 году, а также выполнения решений IV заседания МПК по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

В рамках выставки будет представлена инновационная и высокотехнологичная продукция российских производителей, а также пройдёт Первый кишиневский бизнес-форум с участием руководителей государственных и частных структур, министерств и бизнес-сообществ.

О том, чем ценно запланированное событие для производителей Молдовы и России, корреспонденту радиостудии Sputnik рассказал председатель организационного комитета Первой международной промышленной выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" Давид Вартанов.

В экспозициях российских и молдавских компаний будут представлены следующие тематические разделы: традиционная и альтернативная энергетика, сельское хозяйство, нефтехимическая и газовая промышленность, машиностроение, банковская деятельность и инвестиции, легкая промышленность, транспорт и логистика, туризм, медицинское оборудование и фармацевтика, образование, продукты питания и товары народного потребления.

В рамках Первого кишиневского бизнес-форума состоятся круглые столы с участием руководителей профильных государственных и частных структур, министерств, управлений мэрии Кишинева, бизнес-сообществ Гагаузии, а также запланирована конференция "Перспективы расширения экономического сотрудничества России и Молдовы на современном этапе".

Одним из наиболее важных разделов деловой программы предусмотрено обсуждение перспектив развития экономических отношений с партнерами из Молдовы на межрегиональном уровне. Будет проведена контактно-кооперационная биржа в формате В2В, заседание Российско-Молдавского делового совета. Предусмотрено посещение Национальной выставки "Изобретения, Технологии, Инновации", ознакомление с Национальной программой "Сделано в Молдове", подготовленное Центром по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове (MIEPO).

Знаковыми событиями выставки станут и проведение V кинофестиваля "Свидание с Россией", в котором примут участие звёзды российского и молдавского кино, а также организация флористического шоу PREMIUM WORLD FLORAL SHOW.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI На международной Российско-Молдавской выставке ожидается 70 компаний

Организатор выставки: ОАО "Зарубеж-Экспо". Соорганизаторы: с российской стороны — Международная ассоциация фондов мира, с молдавской стороны — Торгово-промышленная палата Республики Молдова. При поддержке Молдовы и России, Государственной Думы, Минпромторга, Минэкономразвития, Посольства и Торгпредства России, Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, Посольства Молдовы в России, Коллегии Евразийской Экономической комиссии, Российско-Молдавского делового совета, Московской Торгово-промышленной палаты, Совета Руководителей Торгово-промышленных палат стран-участниц СНГ. Под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Международным информационным партнёром выставки выступает Информационное агентство и радио Sputnik Молдова.