Мигранян: Брюссель не пойдет на принятие Молдовы в Евросоюз

Российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, почему республику не примут в состав полноправных членов Евросоюза

Накануне предстоящего саммита "Восточного партнерства", который должен пройти 24 ноября в Брюсселе, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что "процесс расширения ЕС является бесконечным, поэтому, например, для балканских стран и стран "Восточного партнерства" должны быть открыты двери как в НАТО, так и в ЕС".

Ранее с заявлениями о расширении ЕС выступил и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который не исключил возможности вступления в ЕС новых членов в 2019-2022 годах.

Насколько перспективны заявления еврочиновников, и есть ли реальные шансы и Молдовы стать членом Евросоюза?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал российский политолог, профессор МГИМО, бывший член Общественной палаты России Андраник Мигранян.