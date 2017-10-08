Герваш: боязнь авиаполетов – тяжелое психическое расстройство

Как преодолеть аэрофобию, и что делать, если с пассажиром авиалайнера на борту случилась паническая атака: об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор центра, специализирующегося на изучении и устранении страха полетов, Алексей Герваш.

В наше время ежедневно в воздухе находятся тысячи авиалайнеров. Самолет считается самым удобным и безопасным видом транспорта. Тем не менее, многие из нас с недоверием относятся к нему или испытывают дискомфорт и страх, улетая куда-то на отдых или в командировку.

Боязнь полетов — психическое расстройство. Считается, что около 30% населения Земли страдают аэрофобией, которая становится одним из самых распространенных психических недугов.

О том, как преодолеть аэрофобию, корреспондент студии Sputnik Молдова поговорил с директором центра, специализирующегося на изучении и устранении страха полетов, Алексеем Гервашем.