Кожокару: выпив сто грамм, шоферу лучше не садиться за руль 5 часов

Зампред Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару рассказал корреспонденту Sputnik о допустимых при вождении нормах принимаемого шофером алкоголя и временных промежутках, после которых такой выпивоха может сесть за руль

"Пьянству — бой": этот старый советский лозунг не совсем работает по отношению к некоторым молдавским автолюбителям, которые, выпив рюмку-другую, садятся за руль, совершенно не задумываясь о последствиях такого легкомысленного решения, о собственной безопасности, а также о жизни пешеходов, которые могут стать невольными заложниками такого опасного вождения.

Несмотря на то, что патрульная полиция республики практически ежемесячно проводит рейды по борьбе с пьянством за рулем, число любителей "зеленого змия" на дорогах страны все равно существенно и возрастает в период праздников.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: какова допустимая доза алкоголя перед тем, как сесть за руль? И спустя какое время выветривается 50 грамм водки или бокал пива?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.