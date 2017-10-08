Кожокару: выпив сто грамм, шоферу лучше не садиться за руль 5 часов

"Пьянству — бой": этот старый советский лозунг не совсем работает по отношению к некоторым молдавским автолюбителям, которые, выпив рюмку-другую, садятся за руль, совершенно не задумываясь о последствиях такого легкомысленного решения, о собственной безопасности, а также о жизни пешеходов, которые могут стать невольными заложниками такого опасного вождения.
Несмотря на то, что патрульная полиция республики практически ежемесячно проводит рейды по борьбе с пьянством за рулем, число любителей "зеленого змия" на дорогах страны все равно существенно и возрастает в период праздников.
Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: какова допустимая доза алкоголя перед тем, как сесть за руль? И спустя какое время выветривается 50 грамм водки или бокал пива?
Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.