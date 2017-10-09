Колацки: в Молдове ожидается парад популизма

По мнению политолога Анжелы Колацки, в условиях тотального недоверия граждан республики к партиям и их лидерам последние прибегнут к излюбленным приемам – предвыборным обещаниями и популизму

Согласно данным социологического опроса "People Watch", проведенного компанией "CBS-AXA" по запросу института IDIS "Viitorul", 54,9% респондентов не доверяют ни одной политической личности в Республике Молдова. Еще 17,4% не определились с ответом на этот вопрос.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Опрос: большинство граждан Молдовы не доверяет ни одному политику

Наибольшим доверием среди политиков пользуется президент страны Игорь Додон (17,3%). В тройку лидеров рейтинга вошли экс-министр просвещения Молдовы, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду (4,8%) и глава партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (1%). Менее процента набрали премьер Молдовы Павел Филип, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, глава Демпартии Владимир Плахотнюк, председатель Партии коммунистической партии Молдовы Владимир Воронин и спикер парламента Андриан Канду.

Комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова результаты исследования, доцент кафедры политологии Молдавского государственного университета Анжела Колацки отметила, что ситуацию тотального недоверия и разочарованности общества политические силы попытаются переломить в оставшийся до выборов год.

Для этого, по ее словам, они прибегнут к приемам, которые были отработаны во время предыдущих предвыборных кампаний: обещаниям и популизму.

Свое мнение о причинах недоверия общества к политикам политолог Анжела Колацки высказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.