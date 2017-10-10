Колташов: биткоины могут со временем заменить доллары и евро

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik прокомментировал наступление криптовалют на рынок, где ранее полностью доминировали доллар и евро

По мнению главы МВФ Кристин Лагард, в государствах с шаткой экономикой и плавающим курсом национальной валюты биткоины могут заменить валюты других государств или наднациональных сообществ, такие, к примеру, как доллары и евро. Сам процесс вытеснения валют, к которым все привыкли, Лагард назвала "дедоллдаризацией", выступая в Лондоне на конференции, приуроченной к 220-летию независимости Банка Англии.

Однако, по словам главы МВФ, биткоин и другие криптовалюты ничем не угрожают мировым Центробанкам и валютам.

Так ли это: ответ на вопрос корреспондент радио Sputnik искал у руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова.