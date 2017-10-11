Леонков: Наращивание сил НАТО в Румынии говорит о возможной агрессии

В НАТО решили усилить восточный фронт. В альянсе объявили о размещении в Румынии новой международной группировки сил. Её точный состав пока не известен. Но, по словам генсека организации Йенса Столтенберга, развертывание новых частей связано с военным присутствием России на Черноморском побережье.

Кроме усиления военно-морских патрулей, корабли НАТО планируют чаще наносить визиты в румынские и болгарские порты. С воздуха ожидается британское подкрепление.

Лондон намерен направить свои истребители в Румынию. При этом в альянсе заявляют, что размещение войск у границ России — это исключительно "мирная мера". Столтенберг, выступая в Бухаресте отметил, что Альянс не стремится к "новой холодной войне" с Россией.

Зачем НАТО наращивает военное присутствие в Румынии?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал российский военный эксперт Алексей Леонков.