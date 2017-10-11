Пирожок: Молдова оставила серьезный след в российском кино, мы тоскуем

Генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" говорит о молдавском поэтическом кино советских времен как важной составляющей единого тогда культурного пространства

С 10 по 13 октября в Молдове, в пятый раз проходит кинофестиваль "Свидание с Россией". Российские фильмы демонстрируют в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле и Твардице. Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических связей и международных связей города Москвы, Посольства России в Молдове и Фонда "Русский Мир".

Молдавское кино в советское время выбивалось из общего ряда пропагандистских, производственных и идеологических фильмов и отличалось особой поэтичностью. Именно об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова вспоминает Генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.