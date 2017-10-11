18:43 11 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Николаевич Богатырев
© Photo: radiorus.ru

Богатырев: НАТО понимает важность наличия российских военных на Днестре

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
27 0 0

Российский военный эксперт, генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил России говорит о том, почему НАТО обходит тему наличия российских военнослужащих в приднестровском регионе

В резолюции, принятой членами Парламентской Ассамблеи НАТО, идет речь о безопасности в регионе Черного моря. Делегация Республики Молдова безуспешно попыталась внести поправку, которая предусматривала бы просьбу НАТО к России о выводе войск из Приднестровья.

О том, почему НАТО не пошло навстречу молдавской делегации в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит российский военный эксперт, генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил России Владимир Богатырев.




Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Железная дорога
    Счет на 150 миллионов

    Латвийские перевозчики обсуждают компенсацию, которую могут потребовать у Литвы за разобранные рельсы, сумма может составить 150 миллионов евро.

  • Оценка жюри, архивное фото
    Сама стабильность

    Литва опередила Латвию и Эстонию по уровню стабильности государства, об этом свидетельствуют результаты ежегодного рейтинга The Fund for Peace.

  • Монумент боевой Славы в городе Львове
    Сомнительный опыт

    Мэр Львова обратился к послу Эстонии с просьбой поделиться опытом переноса памятников советским воинам.

  • Отец с маленьким ребенком, архивное фото
    Папа в декрете

    Отцовский отпуск при рождении ребенка будет закреплен в новой редакции Трудового кодекса Беларуси – в Европе подобной практике уже три десятка лет.

  • Деревянный 540-метровый пешеходный мост, соединяет курортный город Анаклиа с селом Ганмухури, это самый длинный пешеходный мост в Европе
    Транзитный потенциал

    Начало строительства порта Анаклия начнется в декабре: это самый масштабный проект нынешней Грузии, который раскроет весь ее транзитный потенциал.

  • День Победы 30 сентября
    День мужества

    Вооруженным силам Абхазии 11 октября исполняется 25 лет. О том, как формировалась армия, и как она развивается сегодня – в материале Sputnik Абхазия.

  • Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом заседания Совета глав государств СНГ в Сочи, 11 октября 2017 года
    Главные темы

    Политолог рассказал, о чем будут говорить главы стран СНГ на заседании в Сочи и о возможной кулуарной встрече лидеров Азербайджана и Армении.

  • Село Уджан. Виноград
    "Бесплатные деньги"

    Ради развития сельского хозяйства правительство Армении предложит перерабатывающим компаниям "бесплатные деньги".

  • Вагоны с углем, архивное фото
    Искусственный дефицит

    Перевозчики угля заявляют, что на складах Казахстана достаточное количество топлива, а его дефицит искусственно создан перекупщиками.

  • Свидетели иеговы
    Свидетели – экстремисты

    Верховный суд Южной Осетии признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории республики.

  • Железная дорога
    Счет на 150 миллионов

    Латвийские перевозчики обсуждают компенсацию, которую могут потребовать у Литвы за разобранные рельсы, сумма может составить 150 миллионов евро.

  • Оценка жюри, архивное фото
    Сама стабильность

    Литва опередила Латвию и Эстонию по уровню стабильности государства, об этом свидетельствуют результаты ежегодного рейтинга The Fund for Peace.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Флористическое шоу Flowers World
Цветочная сказка: в Кишиневе прошло Флористическое шоу Flowers World
Ретро-автомобилисты: новые планы и рубежи
Ретро-автомобилисты: новые планы и рубежи
Экспорт сельхозпродукции из Молдовы в Россию
Молдова и Россия - торговля в цифрах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться