Богатырев: НАТО понимает важность наличия российских военных на Днестре

Российский военный эксперт, генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил России говорит о том, почему НАТО обходит тему наличия российских военнослужащих в приднестровском регионе

В резолюции, принятой членами Парламентской Ассамблеи НАТО, идет речь о безопасности в регионе Черного моря. Делегация Республики Молдова безуспешно попыталась внести поправку, которая предусматривала бы просьбу НАТО к России о выводе войск из Приднестровья.

О том, почему НАТО не пошло навстречу молдавской делегации в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит российский военный эксперт, генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил России Владимир Богатырев.