Мухин: людям ясно кому выгодно вмешиваться в выборы в других странах

Генеральный директор Центра политической информации в эфире радиостудии Sputnik Молдова комментирует опрос для информационного агентства и радио Sputnik, проведенный французской компанией IFop

Весьма значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия — по крайней мере такие выводы можно сделать из результатов опроса, проведенного для информационного агентства и радио Sputnik французской компанией IFop.

Согласно данным исследования, такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть опрошенных в Великобритании.

Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети — 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части опрошенных.

Неожиданные, на первый взгляд, итоги социологического опроса в эфире радиостудии Sputnik Молдова комментирует российский политолог, писатель и публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.