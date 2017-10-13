Нейжмаков: у США много возможностей вмешиваться в выборы в ЕС

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций комментирует итоги социологического опроса для информационного агентства и радио Sputnik

Множество европейцев считают, что на выборы в странах мира влияют США, а не Россия.

Таковы данные социологического опроса для информационного агентства и радио Sputnik, который проводила с 20 по 27 сентября IFop — старейшая французская компания, занимающаяся изучением общественного мнения.

Данного мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть опрошенных в Великобритании. Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети — 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части опрошенных.

О возможностях США влиять на выборы в странах Евросоюза в эфире радио Sputnik говорит ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.