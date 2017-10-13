Куртов: ГУАМ почти не виден

Эксперт Российского института стратегических исследований в юбилей создания организации ГУАМ говорит о ее нынешнем положении и перспективах

20 лет союзу Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы — что с этой организацией? В октябре 1997 года в Страсбурге на саммите Совета Европы прозвучало заявление об образовании ГУАМ — региональной организации, созданной Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.

Товарооборот в настоящий момент между странами в рамках этой организации незначителен, говорить о единой политике — внешней и внутренней — также не приходится.

О юбилее ГУАМ говорит эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.