Вехов: НАТО развернет в Польше "Кибер-Армию"

Эксперт в области информационной безопасности говорит о том, зачем Восточной Армии новая военная структура

Польша потратит более полумиллиарда долларов на создание так называемой "Кибер-Армии". В отдельное войско наберут тысячу специалистов, которые будут давать отпор атакам со стороны России — об этом заявил Министр обороны страны Антоний Мачеревич. По его словам, российские хакеры — реальная угроза киберпространству. Тем более, когда дело касается левого фланга НАТО.

Зачем и для чего Восточной Европе новая военная структура — об этом в эфире радио Sputnik говорит эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.