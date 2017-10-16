Гусев: выход США стал для ЮНЕСКО шоком

США покидают ЮНЕСКО. В Госдепе заявили, что на такую меру Вашингтон пошел из-за долгов по членским взносам, а также в знак протеста против антиизраильских предубеждений в организации.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Однако о подобных планах Вашингтона покинуть ЮНЕСКО стало известно еще в декабре прошлого года, после того как Совет Безопасности принял резолюцию, требующую от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Ранее в 2011 году Вашингтон отказался финансировать ЮНЕСКО после принятия в ее ряды Палестины, после чего организация лишилась примерно пятой части своего финансирования.

Вслед за США ЮНЕСКО покидает Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отдал указание МИД подготовить соответствующие процедуры.

Почему США и Израиль захлопнули двери сотрудничества с ЮНЕСКО?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал российский политолог Александр Гусев.