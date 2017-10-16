Цуркан: для Молдовы фестиваль в Сочи – беспрецедентное событие

Сочи в воскресенье стал молодежной столицей: торжественную церемонию открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой" организаторы посвятили острым проблемам современности, раскрывая тематику примерами людей, которые делом ответили на вопрос, как сделать мир лучше.
Иностранные гости рассказали журналистам, что их впечатлило декоративное и музыкальное сопровождение шоу, а также выступление группы One Republic и президента России Владимира Путина.
Россия в третий раз принимает молодых людей со всего мира, однако в отличие от фестивалей 1957 и 1985 годов, на этот раз право быть хозяином мероприятия получила не Москва, а Сочи. Фестиваль побил рекорды по числу стран-участниц: в город съехались 20 тысяч человек из 180 стран.
Миролюбивую Молдову на этом всемирном форуме представило порядка 400 молодых людей.
Об участии молдавской делегации во Всемирном фестивале в Сочи в эфире радио Sputnik рассказал представитель президента Молдовы по молодёжной политике Никита Цуркан.