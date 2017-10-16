Вехов: НАТО создает кибер-центр в Польше для противодействия России

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в эфире радио Sputnik рассказал, на какие цели Североатлантический альянс собирается выделить более полумиллиарда долларов

Польша потратит более полумиллиарда долларов на создание "Кибер-Армии". В отдельное войско наберут тысячу специалистов, которые будут "давать отпор атакам со стороны России". Об заявил Министр обороны страны Антоний Мачеревич. По его словам, российские хакеры — реальная угроза киберпространству. Тем более, когда дело касается левого фланга НАТО.

Так ли страшен российский хакер, как его "малюют" в НАТО?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.