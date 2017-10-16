Смолин: преувеличивать влияние России на жителей США не стоит

Российский политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал попытки США обвинить Москву во влиянии на жителей заокеанской державы посредством игры Pokemon Go

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "бездарными" попытки обвинить Москву во "влиянии" на США через игру Pokemon Go.

Как она отметила на своей странице в Facebook, американские СМИ считают, что темнокожие американцы выстраивают свою гражданскую позицию, основываясь на играх.

"Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны", — написала Мария Захарова.

Свое мнение по этому вопросу в эфире радио Sputnik высказал российский политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.