Вассерман: фестивали молодежи как альтернатива лживой пропаганде

Публицист Антолий Вассерман рассказал корреспонденту радио Sputnik, в чем ценность таких форумов, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходящий в Сочи

Более двух третей участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов считают Россию мировой державой и одним из сильнейших государств мира с великой культурой и историей, показали результаты опроса, проведенного организаторами фестиваля.

Фестиваль официально открылся в Сочи в воскресенье и продлится по 22 октября. Всего, по данным организаторов, в нем принимают участие 25 тысяч человек из 186 стран. Изначально планировалось, что участников будет 20 тысяч.

В чем важность таких мероприятий, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходящий в Сочи? И как такие всемирные конгрессы способствуют развенчанию лживой пропаганды, льющейся из эфиров некоторых западных СМИ?

Ответ на этот вопрос корреспонденту радио Sputnik дал публицист Анатолий Вассерман.