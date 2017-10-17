Ефимов: МВФ – инструмент подрыва финансового суверенитета стран Европы

Польские власти намерены отказаться от кредита Международного валютного фонда в 9 с лишним миллиардов долларов. Министерство финансов страны заявило, что состояние польской экономики позволяет не прибегать к таким заимствованиям. Доход национального бюджета с января по август этого года составил почти 5 миллиардов злотых, то есть миллиард 360 миллионов долларов. А рост ВВП составил почти 4 процента.

Почему Польша захлопнула двери перед кабальными условиями финансирования со стороны МВФ?

Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал доктор экономических наук, профессор Виктор Ефимов.