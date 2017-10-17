Читая: у грузинской делегации на фестивале молодежи есть своя "фишка"

Глава грузинской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи Нестан Читая рассказала, чем другие участники мероприятия запомнят команду из Грузии

Грузия всегда славилась, как страна талантливых людей. Знаменитое грузинское хоровое многоголосье в течение десятков лет покоряло тысячи жителей Советского Союза, стран СНГ и Европы. Зажигательные кавказские танцы в исполнении грузинских хореографических коллективов также заставляли "закипать кровь" у большинства зрителей.

На Всемирном фестивале в Сочи, который продлится по 22 октября, присутствуют более 20 тысяч гостей из более чем 180 стран мира. Участвует в фестивале и делегация из Грузии.

Об участии молодых людей из Грузии во всемирном молодежном форуме в Сочи, о "фишке", с которой они хотят запомниться на фестивале, рассказала глава грузинской делегации Нестан Читая.