Лавров: международные отношения становятся все более сложными

Дипломатия – одна из самых увлекательных, востребованных и перспективных профессий: об этом заявил на встрече с делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов глава МИД России Сергей Лавров

С 15 по 22 октября в Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где принимают участие профессиональные коллективы артистов из разных стран и около 30 тысяч студентов московских вузов. От Молдовы во всемирном форуме участвует порядка 400 молодых людей.

В рамках фестиваля стартовали политические дискуссии, одну из которых посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал фестиваль "хорошей возможностью наладить контакты между народами и компенсировать то, что пока не удается сделать политикам на взрослом уровне", — сообщает радио Sputnik.

О том, почему дипломатия сегодня — одна из самых перспективных и востребованных профессий в мире, Сергей Лавров рассказал в рамках встречи с делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в Сочи.