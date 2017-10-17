Лавров: международные отношения становятся все более сложными

В рамках фестиваля стартовали политические дискуссии, одну из которых посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал фестиваль "хорошей возможностью наладить контакты между народами и компенсировать то, что пока не удается сделать политикам на взрослом уровне", — сообщает радио Sputnik.
О том, почему дипломатия сегодня — одна из самых перспективных и востребованных профессий в мире, Сергей Лавров рассказал в рамках встречи с делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в Сочи.