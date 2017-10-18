Фраттини: политика антироссийских санкций ошибочна для Европы и США

Экс-министр МИД Италии Франко Фраттини в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Молдова высказал мнение об отношениях ЕС и США, а также о политике антироссийских санкций

По мнению дипломата, Европа близка Российской Федерации, а санкции, введенные ЕС, ошибочны. Бывший глава итальянского МИД выразил надежду на то, что торговые ограничения будут сняты, поскольку это не выгодно не только ЕС, но также США.

"Лучше иметь лояльного друга, чем того, кто следует за приказами", — заявил Франко Фраттини в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.

В то же время, по его словам, в Европе сегодня преобладают национальные и националистические настроения, которые умаляют мощь и значимость объединенной Европы.

Поэтому, говорит Франко Фраттини, важно оставаться едиными, по крайней мере в совместной обороне, безопасности и, кто знает, может в будущем и во внешней политике.