18:20 18 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Экс-глава МИД Италии Франко Фраттини
© Sputnik/ Нина Зотина

Фраттини: политика антироссийских санкций ошибочна для Европы и США

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
56 0 0

Экс-министр МИД Италии Франко Фраттини в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Молдова высказал мнение об отношениях ЕС и США, а также о политике антироссийских санкций

По мнению дипломата, Европа близка Российской Федерации, а санкции, введенные ЕС, ошибочны. Бывший глава итальянского МИД выразил надежду на то, что торговые ограничения будут сняты, поскольку это не выгодно не только ЕС, но также США.

"Лучше иметь лояльного друга, чем того, кто следует за приказами", — заявил Франко Фраттини в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.

В то же время, по его словам, в Европе сегодня преобладают национальные и националистические настроения, которые умаляют мощь и значимость объединенной Европы.

Поэтому, говорит Франко Фраттини, важно оставаться едиными, по крайней мере в совместной обороне, безопасности и, кто знает, может в будущем и во внешней политике.

По теме

Экс-глава МИД Италии: Европа абсолютно близка России
Теги:
антироссийские санкции, Россия-Евросоюз, Франко Фраттини



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступает на церемонии по случаю развертывания многонационального батальона НАТО в Тапа
    Шаг на Запад

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию врагом, но убеждена, что для нормализации отношений с Западом первый шаг должен сделать Кремль.

  • Марихуана, архивное фото
    Не картошкой единой

    Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны – если она наберет достаточно сторонников, ее рассмотрят парламент и МВД.

  • Мальчик у входа в класс в одной из московских школ, архивное фото
    Школьное насилие

    Мониторинг, который провели в 109 школах Грузии в 2016-2017 годах при поддержке Детского фонда ООН, выявил факты насилия над учениками.

  • Ученый с микроскопом
    Необходимая экспертиза

    Судмедэксперты Абхазии устанавливают личность и причины гибели мужчины, чье тело было найдено в горах: предположительно, это россиянин Андрей Лихачев.

  • Цибирова Камилла
    Осетинский клинок

    Осетинская спортсменка Камилла Цибирова в составе сборной Москвы завоевала золото на турнире по фехтованию в Казани.

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Вечная мерзлота: кто обитает на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Автомобиль припарковался на дереве
Воздушная посадка: в Китае автомобиль "припарковался" на дереве
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться